Порошенко в марте получил почти 90 миллионов гривень

Соответствующие изменения имущественного статуса главы государства обнародованы в Едином государственном реестре деклараций от 1 и 22 марта.

Президент Украины Петр Порошенко получил 83,5 млн грн дивидендов от ОАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал», 983,9 тысячи гривень в виде процентов от вкладов в ОАО «Международный инвестиционный банк», а также инвестиционную прибыль при погашении облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) на сумму 4,3 млн гривень.

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Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, от 1 и 22 марта 2019 года.

В частности, в сообщении о существенных изменениях, датированном 22 марта 2019 года, отмечается, что президент получил дивиденды на сумму 38,5 млн от ПАО "ЗНКИФ" Прайм Эссетс Кэпитал».

Кроме того, Порошенко 1 марта в изменениях к электронной декларации указал получение процентов по трем вкладам в ОАО «Международный инвестиционный банк» на сумму 167,124 тыс. грн, 284,110 тыс. грн, 532,707 тыс. грн, дивидендов от ОАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» на сумму 45 млн гривен.

Также президент 1 марта задекларировал возвращение от Министерства финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) на сумму свыше 76,6 млн гривен и инвестиционную прибыль при погашении ОВГЗ на сумму 4,3 млн гривен.

*** Закрытый инвестфонд «Прайм Эссетс Кэпитал» управляет активами президента.

ОАО «Международный инвестиционный банк» работает на рынке Украины с 2008 года, ключевым его владельцем является Порошенко.