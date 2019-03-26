В 2015 году в Администрации президента пропал секретный документ о НАБУ – СБУ

Документ касается информации о кандидатах на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Служба безопасности Украины расследует исчезновение в 2015 году документа с грифом "секретно" в Администрации президента.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева от 19 марта 2019 года, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В частности, уголовное производство в отношении утраты документов, содержащих государственную тайну (ч. 1 ст. 329 Уголовного кодекса Украины), было открыто 23 января 2019 года.

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Старший следователь по особо важным делам 1-го отдела 1-го управления предварительного расследования Главного следственного управления СБУ Тарас Рачинский ходатайствовал о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся в распоряжении Управления режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности Украины.

Ходатайство мотивировано тем, что в Администрации президента Украины пропал документ «Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины», которому присвоен гриф ограничения доступа «секретно». Этот документ был подготовлен в двух экземплярах в СБУ. Первый экземпляр был отправлен с нарочным в АП и получен должностным лицом Администрации президента, второй экземпляр - приобщен к делу № 1 «Документы (докладные записки, сообщения, письма и т.д.) по вопросам оперативно-служебной деятельности подразделений, органов, учреждений СБ Украины направлены в высшие органы власти Украины».

Однако, когда 17 декабря 2018 года СБУ обратилась за подтверждением наличия в АП указанного документа, оказалось, что он "в Администрации Президента Украины не зарегистрирован".

В СБУ решили расследовать обстоятельства пропажи документа.

Как сказано в постановлении, учитывая то, что "вторые экземпляры документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности, причастных к совершению преступления лиц, а также то, что оригиналы документов необходимы для проведения ряда судебных почерковедческих экспертиз и технических экспертиз документов, в настоящее время возникла необходимость в получении временного доступа к документам, с возможностью изъятия их оригиналов".

Судья удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ вещам и документам, находящимся во владении Управления режима, документального обеспечения и контроля Службы безопасности Украины.

Срок действия постановления не может превышать одного месяца со дня его принятия