Главного юриста Минобороны обвинили во взяточничестве (видео)

Месяц назад журналисты программы "Гроші" сняли на камеру реальную передачу взятки чиновникам Минобороны.

Главный юрист МОУ Валерий Коваль и глава подразделения Генштаба Александр Бикчантаев требовали взятку в сумме 30 тыс. долларов. После расследования журналистов программы "Гроші" у главного юриста Минобороны уже возникли проблемы, которые, вероятно, приведут его за решетку.

Месяц назад журналисты программы "Гроші" сняли на камеру реальную передачу взятки чиновникам Минобороны. Предприниматели одесского рынка "7 километр" приехали в Киев, чтобы передать военным 30 тысяч гривень за продление аренды 50 торговых мест, которые стоят на земле министерства.

Читайте такжеВоенные взяточники: как представители Минобороны требуют средства у предпринимателей

Как зафиксировали журналисты, деньги брал Сервин Якубов.

"У Якубова Сервина Зодиевича было временное удостоверение работника Минобороны Украины для решения вопросов, связанных с "7 километром", которое (удостоверение, - ред.) было подписано непосредственно министром обороны Степаном Полтораком", - сообщила журналистам Елена Синько – юрист, представляющая предпринимателей 7-го.

Тогда на глазах журналистов сотрудники ГБР задержали посредника Якубова, но почему-то отпустили другого человека, который тоже был на месте преступления - Сергея Остапенко - представителя юридического отдела Министерства обороны.

Как отмечают журналисты, это было крайне странно, ведь сажать за коррупцию надо не только посредников, но, в первую очередь тех, кто организовывает преступные схемы и продает в воюющей стране честь офицера за пачку зеленых.

«Приходил мужчина – юрист Коваль из юридического отдела – Сергей Григорьевич и сказал, что принес нам бумагу, в которой показал с исправлениями лично от Коваля... Вопрос будет решен, как только мы передадим деньги... Он просил 30 тысяч долларов», - рассказала предприниматель Елена Рудова.

Коваль - главный юрист Минобороны и тогда (во время проведения расследования, - ред.) остался в тени.

Впрочем работа журналистов принесла результаты: Военная прокуратура подозревает начальника юридического департамента Министерства обороны Валерия Коваля и начальника управления имущества и ресурсов Генштаба Александра Бикчантаева в вымогательстве и получении через посредника 30 тыс. долларов взятки.

Следовательно, наконец-то прозвучали фамилии тех, кто на самом деле может стоять за постоянными поборами с предпринимателей "7-го километра".