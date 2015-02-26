Джемилев призвал Порошенко полностью блокировать Крым - пусть Россия "кормит"
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев призвал президента Петра Порошенко полностью прекратить поставки в Крым энергоносителей и продуктов.
Об этом он заявил в Кризисном медиацентре.
Джемилев сказал, что сказал об этом президенту Петру Порошенко лично, передает Украинская правда.
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"Я сторонник и это я высказал президенту. Полная блокада должна быть", - сказал он.
По словам Джемилева, "если Россия захватила Крым, она несет полную ответственность за его экономическое положение, как их кормить, как освещать".
"И в обстановке той злости, той агрессии, которую Россия позволяет себе в отношении Украины, говорить о том, что "мы все равно будем поставлять вам электроэнергию, кормить вас" - я думаю, что очень глупо", - заявил лидер крымских татар.
По его словам, сторонники Украины в Крыму, с которыми он общается, также призывают ввести блокаду.
"Люди прекрасно знают, что перспектив в так называемом русском Крыму у них нет. Они готовы претерпеть любые сложности, лишь бы быстрее было освобождение", - заявил Джемилев.