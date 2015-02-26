Джемилев призвал Порошенко полностью блокировать Крым - пусть Россия "кормит"

Об этом он заявил в Кризисном медиацентре.

Джемилев сказал, что сказал об этом президенту Петру Порошенко лично, передает Украинская правда.

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"Я сторонник и это я высказал президенту. Полная блокада должна быть", - сказал он.

По словам Джемилева, "если Россия захватила Крым, она несет полную ответственность за его экономическое положение, как их кормить, как освещать".

"И в обстановке той злости, той агрессии, которую Россия позволяет себе в отношении Украины, говорить о том, что "мы все равно будем поставлять вам электроэнергию, кормить вас" - я думаю, что очень глупо", - заявил лидер крымских татар.

По его словам, сторонники Украины в Крыму, с которыми он общается, также призывают ввести блокаду.

"Люди прекрасно знают, что перспектив в так называемом русском Крыму у них нет. Они готовы претерпеть любые сложности, лишь бы быстрее было освобождение", - заявил Джемилев.