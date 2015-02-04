82% крымчан полностью поддерживают аннексию - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные компанией GfK Украина, передает Украинская правда.

Причем 11% опрошенных сказали, что скорее поддерживают, а 4% высказались против.

Кроме того, вероятной полномасштабную войну между Украиной и Россией считают лишь 14% крымчан, а 74% не верят в такую возможность.

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Причем половина жителей полуострова утверждает, что их материальное положение за последний год улучшилось (из них 21% говорит, что значительно), у 35% оно не изменилось, у 13% - ухудшилось.

Среди проблем, которые больше всего волнуют крымчан, были названы конфликт на востоке Украины (42%), инфляция (40%), транспортная блокада Крыма (22%), а также отсутствие денег, безработица, санкции и другие.

Также 80% крымчан не доверяют информации из украинских СМИ (из них 45% - тотально), а верят ей лишь 5% жителей полуострова.

Опрос проводился с 16 до 22 января, был опрос 800 человек методом телефонного интервью. Максимальная погрешность составляет 3,5%.

Ранее УНИАН сообщал, что крымчанам предложат быстрый способ отказа от гражданства Украины.