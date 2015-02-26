В Европарламенте объективно оценивают события в Украине - Гройсман

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в интервью телеканалу Euronews, подытоживая свой официальный визит в Брюссель, который состоялся 24 февраля, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Я почувствовал полную поддержку Украины. Мне было приятно, что в Европарламенте - и его президент, и председатель Комитета по иностранным делам, и мои коллеги-евродепутаты - называют вещи своими именами. И то, что происходит сегодня в Украине, оценивают объективно с точки зрения нескрываемой военной российской агрессии, - заявил Гройсман. - Они считают, что мы должны быть едины. И что это вызов не только для Украины, но для всей Европы».

Председатель ВР сообщил, что во время встреч речь шла об инициативах Украины о введении миротворческой миссии, продолжении действия санкций против России, укреплении обороноспособности Украины путем предоставления оборонного оружия, вопросах внутренних реформ в Украине.

«Мы также обсудили возможное сотрудничество между Европарламентом и Верховной Радой Украины. Я думаю, что здесь есть очень серьезный потенциал что касается повышения уровня этого взаимодействия», - подчеркнул Гройсман.

По его словам, в отношениях Верховной Рады и Европарламента состоялся переход «из плоскости сотрудничества к политической ассоциации». «Это значит, что между Украиной и Европейским Союзом происходит уже совершенно другое качество нашего взаимодействия», - сказал Гройсман.

Он также заметил, что желание стать неотъемлемой частью европейской семьи является суверенным правом Украины. «Когда мы заявили, что хотим европейскую интеграцию, мы хотим быть неотъемлемой частью европейской семьи, это не понравилось Российской Федерации», - сказал Гройсман.

Председатель ВР отметил, что агрессия России связана не только с претензиями к курсу Украины. «Это посягательство на европейские ценности, на фундаментальные вещи, на которых зиждется сегодня мир. Это независимость, это территориальная целостность, это демократия, это свобода. Это, наконец, мир, который мы должны соблюдать. И этим невозможно пренебрегать. Но, к величайшему сожалению, в современном мире мы видим, что Россия этим пренебрегает», - сказал он.

Читайте такжеГройсман: ЕС не принесет в жертву агрессору европейский вектор УкраиныГройсман подчеркнул, что Украина «все делает для того, чтобы и соблюдать Минские соглашения, и прекратить эту военную агрессию со стороны Российской Федерации, российских боевиков», и призывает, «чтобы Россия неуклонно соблюдала выполнение Минских договоренностей».

«Я убежден в том, что должен быть мир. Агрессор должен вернуться в свое государство. И это тот сценарий, который должен быть базовым, за который мы должны бороться», - сказал председатель Верховной Рады, добавив, что «агрессор будет действовать до тех пор, пока цивилизованный мир будет позволять ему это делать».

На вопрос, каким должен быть следующий шаг после отказа Украины от внеблокового статуса, Гройсман ответил: «Мы должны отвечать тем стандартам, которые бы позволили нам соответствовать стандартам вооруженных сил НАТО. Дальнейшие шаги мы будем обсуждать. И понятно, что для нас это является приоритетом. Но мы понимаем, что и НАТО, и Украина должны быть готовыми к этому».