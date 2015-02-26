ЕС не может отключить Россию от SWIFT - еврокомиссар

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам зоны евро и социального диалога, экс-премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис, сообщает Радио Свобода.

"В настоящее время Еврокомиссия работает над возможными дальнейшими шагами в ЕС, в частности, санкциями, но вопрос отключения России от системы SWIFT должен рассматриваться на более глобальном уровне. То есть в настоящее время Европейская комиссия в рамках ЕС этот вопрос не рассматривает, потому что это может осуществляться только на более глобальном уровне", - сказал он.

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По его словам, этот вопрос должен рассматриваться на международном уровне, поскольку это не может быть решением только Европейского союза.

"С нашей стороны мы можем принимать только те решения, которые от нас зависят", - подчеркнул Домбровскис.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что ЕС готов и способен принимать новые экономические санкции против России, если она и поддерживаемые ею сепаратисты дальше не будут придерживаться режима прекращения огня.