НАБУ назвало обвинения Луценко о попытках влияния на президентские выборы в США в 2016 году абсурдными

В Бюро подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опровергает упреки о попытках влияния на президентские выборы в США в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, размещенном на сайте Бюро.

«Заявление генерального прокурора Украины, который публично предполагает, что Национальное антикоррупционное бюро могло повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки, не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт», - говорится в документе.

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В НАБУ отметили, что за четыре года работы Бюро неоднократно доказывало, что является аполитичным правоохранительным органом, который привлекает к уголовной ответственности должностных лиц высшего звена.

«Именно с появлением НАБУ Украина впервые за время независимости стала свидетелем задержаний и арестов топ-чиновников, которые ранее считались «неприкосновенными». Но даже при таких обстоятельствах трудно представить ситуацию, когда бы вновь созданный правоохранительный орган в стране после революции смог повлиять на выборы в Соединенных Штатах Америки. Компетенция НАБУ - изобличение и привлечение к ответственности именно украинских топ-чиновников. Поэтому, никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро», - подчеркивается в заявлении.

В Бюро утверждают, что генеральный прокурор Юрий Луценко хорошо знаком с этим фактом, поскольку все материалы расследования «черной бухгалтерии» Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Украины, следствие по которому приостановлено прокурорами САП) еще в июне 2017 года переданы в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия.

«Информацию с упоминанием о присутствии фамилии Пола Манафорта среди других на страницах так называемой «черной бухгалтерии» НАБУ опубликовало в ответ на многочисленные запросы украинских и зарубежных СМИ во избежание ее искажения и спекуляций», - отметили в НАБУ.

В Бюро подчеркивают, что правительство США в целом и посольство США в Украине, в частности, всегда поддерживали Украину и НАБУ, как институт с момента его создания в 2015 году. «Со стороны международных партнеров, которые даже в самые тяжелые времена стояли бок о бок с Бюро, было сделано очень много для борьбы с коррупцией в Украине. НАБУ ценит этот высокий уровень доверия и благодарит за поддержку всех международных партнеров», - резюмировали в ведомстве.

Как известно, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью The Hill заявил, что ГПУ начала расследование, чтобы выяснить, умышленно ли правоохранительные органы нашей страны «слили» финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США о тогдашнем главе кампании Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.