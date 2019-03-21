"ФСБ – бандиты и убийцы": политзаключенный Гриб выступил с последним словом в российском "суде"

Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен — «по правде и совести».

Украинский политзаключенный Павел Гриб, обвиняемый в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой, выступил со своим последним словом в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает «Громадське».

Читайте такжеВ России начались судебные прения по делу Гриба, украинцу вызвавшим «скорую»

«Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле», — сказал Гриб.

В своем последнем слове Гриб не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности — «они бандиты и убийцы». А также отметил, что «никто не имел оснований полагать», что посторонняя Беларусь является «на самом деле опасной».

Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен — «по правде и совести». А в конце сказал «Слава Украине!» и «Слава украинской нации!».

"Суд" объявит решение по делу 22 марта в 11 часов.