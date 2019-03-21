Российская прокуратура требует шесть лет тюрьмы для украинца Павла Гриба

Украинца обвиняют в "принуждении к теракту".

На судебных прениях, которые происходят сегодня, 21 марта, в российском Ростове-на-Дону прокуратура заявила, что хочет посадить украинца Павла Гриба на шесть лет.

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Как сообщает Громадське радио, украинца обвиняют в "принуждении к теракту". Срок заключения предлагают отсчитывать с 25 августа 2017 года, когда его задержали сотрудники ФСБ в белорусском городе Гомель.

Во время заседания парню стало плохо. В прениях объявлен перерыв – украинцу вызвали скорую. Гриб говорит, что медицинской помощи ему не оказывают. Накануне его отец сообщил, что у сына ухудшилось зрение: на один глаз он не видит полностью, на другой - только на 30%.

Как сообщал УНИАН, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. Позже стало известно, что он находится в следственном изоляторе российского города Краснодар. По словам парня, его пытали сотрудники ФСБ.