В "Народном фронте" выступили против введения каких-либо денежных сборов с трудовых мигрантов

Максим Бурбак раскритиковал законопроект №10153 относительно украинцев за рубежом, который среди прочего содержит предложение создать Фонд для сбора "взносов" трудовых мигрантов.

"Народный фронт" против любых денежных сборов с трудовых мигрантов и не будет поддерживать законодательные акты с такими нормами, ведь переводы украинских трудовых мигрантов поддерживают украинскую экономику и национальную валюту.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции, председатель межфракционного депутатского объединения "Внешняя трудовая миграция" Максим Бурбак.

"Должен сказать несколько слов о законопроекте №10153 относительно украинцев за рубежом, который вызвал волну возмущения в Украине и среди соотечественников по всему миру. Особенно - предложение создать Фонд для сбора "взносов" трудовых мигрантов. Не поддерживаю данный документ. Ни его логику, ни большинство предложений", - написал Максим Бурбак.

"Прежде всего отмечу, что "Народный фронт" против любых дополнительных "сборов" с трудовых мигрантов. Любой законопроект о таких "сборах" или "взносах" не будет принят Верховной Радой", - отметил председатель фракции.

Он подчеркнул, что работа органов власти финансируется из бюджета, а не из "взносов" украинцев, как предлагают авторы законопроекта. И такая позиция является принципиальной для "Народного фронта".

"Переводы украинских трудовых мигрантов уже поддерживают украинскую экономику, национальную валюту. Их средства питают отечественный потребительский рынок, увеличивая поступления в бюджеты всех уровней. Трудовые мигранты - крупнейший внешний инвестор в Украину. Из своих переводов сюда они косвенно уже платят налоги", - написал Максим Бурбак.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт" инициировала создание государственного органа, который должен заниматься вопросом трудовых мигрантов.

"Проблемы трудовой миграции действительно переросли рамки действующего законодательства. Об этом говорят украинцы за рубежом, о том же говорим и в Украине. Также фракция "Народный фронт" инициировала создание госоргана, который займется этим вопросом", - подчеркнул председатель межфракционного объединения.

"Это должен быть отдельный орган государственной исполнительной власти, а никак не подразделение в системе одного из министерств. Потому что он должен координировать работу всех органов власти в отношении трудовых мигрантов. Такая структура позволит гибко и эффективно реагировать на разноплановые нужды украинцев за рубежом - образование, социалка, транспорт, культура и тому подобное", - добавил он.

"Задача парламента - сформировать целостную государственную политику в отношении трудовой миграции. Никаких поборов и препятствий. Наша задача – не оттолкнуть трудовых мигрантов, а укрепить их связь с Украиной. На этом, повторюсь, и стоит "Народный фронт". Исходя из этих принципов, фракция инициирует ряд законодательных инициатив, отвечающих интересам миллионов украинцев, которые временно работают за пределами нашего государства. Наша цель – сделать так, чтобы все наши соотечественники захотели вернуться в Украину", - подчеркнул председатель фракции.

Дополнительно: Авторами законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной поддержки украинцев за рубежом является Билозир О.В., Спиваковский А.В., Кишкарь П.М. и другие депутаты. Представителей фракции "Народный фронт" нет среди авторов этого законопроекта.