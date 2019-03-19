"Есть прямая связь с Украиной": политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку именно сейчас

Нурсултан Назарбаев продолжает выполнять свои обязанности на посту председателя Совета безопасности Казахстана.

Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была предварительно подготовлена изменениями в судебной системе, и оглашена в удобное для этого время, когда основное внимание стран Запада сосредоточено на выборах в Украине.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил политолог Тарас Березовец.

"Во-первых, фактически Назарбаев никуда не идет, поскольку он продолжает исполнять свои обязанности на посту председателя Совета безопасности. Кроме того, Назарбаев и все члены его семьи являются неподсудными в Казахстане. А перед тем Назарбаев ввел систему британского правосудия в своей стране. Таким образом, он подстраховался дважды - сделал законодательно невозможным преследование себя и своей семьи и создал систему независимого правосудия, которая не будет позволять нажать на суды или каким-либо другим незаконным способом посадить Назарбаева", - сказал политолог.

Также Березовец отметил, что и время для подобного заявления было выбрано не случайно.

"Здесь есть прямая связь с Украиной, поскольку сейчас все внимание Запада сосредоточено именно на украинских выборах. В такой ситуации постсоветское пространство воспринимается как условно единственная зона, поэтому внимание западных стран будет распылено. Так, можем предположить, что Назарбаев хотел привлечь как можно меньше внимания, пользуясь ажиотажем вокруг выборов президента Украины", - отметил эксперт.