Вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье "застыл" - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер надеется, что Венгрия и Украина уладят вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье в контексте получения образования.

Об этом Волкер сказал во время видеобрифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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«Я думаю, что полная политическая поддержка Венгрии для Украины, которая сталкивается с этой внешней агрессией, чрезвычайно важна. Я считаю, что Венгрия должна активно высказываться и продемонстрировать такую поддержку для Украины», - заявил он.

Волкер отметил, что знает о существовании проблемы в отношениях между Венгрией и Украиной относительно прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье в контексте получения образования.

«Я, действительно, надеюсь, что Венгрия и Украина сядут за стол переговоров и разработают механизмы, каким образом это сделать», - сказал он.

Спецпредставитель США отметил, что обе стороны имеют обоснованные объяснения своих позиций, но пока вопрос продвижения в урегулировании ситуации «застыл».

«Это сделало невозможным участие Украины во встречах на министерском уровне в НАТО, что очень обидно в ситуации, когда Украина подверглась нападению, потому что она нуждается в этой внешней поддержке. Поэтому я надеюсь, что Украина и Венгрия сядут за стол переговоров и урегулируют это, и Венгрия займет позицию предоставления полной поддержки для Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года украинским парламентом нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает на необходимости увеличения до 5 лет переходного периода для внедрения положений закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств.