Ондрейчак: нельзя сохранять нейтральный статус, если ваш сосед хочет вас сожрать

Такое мнение высказал бывший госсекретарь министерства обороны Словакии, а теперь глава словацкого Центра Европейских и Северо-Атлантических отношений Роберт Ондрейчак в интервью "Новому времени".

Читайте такжеРада отменила внеблоковый статус Украины

"Мы всегда подчеркивали: мы не можем диктовать, идти вам в НАТО или нет – это ваше решение. Но мы не можем принять и того, что у России может быть право вето на это ваше решение", - отметил Роберт Ондрейчак, добавив, что в любом случае речь идет о перспективе длиной примерно в 10 лет.

Он отметил, что для вступления в НАТО Украине придется реформировать всю систему безопасности и заручиться твердой поддержкой этой инициативы в обществе.

"В 1999-м, во время военной кампании НАТО в Косово, поддержка идеи вступления Словакии в Альянс была на самом низком историческом уровне – около 20%. С НАТО было связано очень много мифов. И мы начали объяснять людям, какими на самом деле будут последствия. Эти мифы нужно развенчивать. Вам придется делать это, и не только в Киеве, а в Днепропетровске, Одессе, Львове. Так делали мы", - сказал бывший госсекретарь минобороны Словакии.

Он отметил, что Словакия заинтересована, чтобы Украина как ее сосед состояла в тех же структурах. "Идея с нейтральным статусом – провалилась. Страна может быть нейтральной в двух случаях. Первый – если сильные державы в регионе принимают ее нейтралитет и выступают его гарантами – в вашем случае это не сработало, потому что одна из таких стран, Россия, напала на вас. Второй – если вы достаточно богаты, чтобы содержать такие вооруженные силы, которые смогут отразить любую агрессию. И это тоже не ваш случай", - отметил Роберт Ондрейчак.

"В Словакии мы говорим: нельзя сохранять нейтральный статус, если ваш сосед хочет вас сожрать", - подчеркнул он.