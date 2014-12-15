Украина будет членом НАТО после реформ и референдума - Яценюк

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции осуществляется на сайте Альянса.

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«9 месяцев назад я стоял здесь и говорил, что членство Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. Однако с тех пор экраны наших радаров заметно изменились, – сказал глава правительства. - Мы видим на них российские танки, российских солдат и российские сапоги на нашей земле. Я хочу быть предельно однозначным: президент Украины, премьер-министр Украины и все украинские власти имеют одну общую позицию по всеукраинскому вопросу безопасности. Это наше общее решение: отменить внеблоковый статус, который был «подарен» России бывшим президентом Януковичем. Второй шаг – нам нужно провести реформы – в секторе безопасности, политике, экономике, судебной системе. Третий шаг – провести референдум по вопросам перспективы членства в НАТО. Четвертый шаг – если мы успешно пройдем предыдущие шаги, мы будем готовы присоединиться к Альянсу».

По словам Яценюка, такова Дорожная карта, которой Украина будет следовать.

«На саммите в Бухаресте в 2008 году было четко заявлено, что Украина будет членом НАТО. Но я уверен, что просто прийти и сказать: «Возьмите нас в члены НАТО» - никому от этого лучше не станет. Нужно сделать Украину сильной, провести реформы», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства также выразил признательность руководству НАТО и странам-членам Альянса за поддержку суверенитета Украины, и отметил, что Минские соглашения – единственный документ, который стоит на повестке дня, и чем быстрее они будут реализованы, в первую очередь Россией, тем скорее в Украине и во всем регионе восстановится мир и стабильность

«Если Россия отзовет свои войска и отойдет от границ, если Россия перестанет поставлять оружие боевикам, мы призываем Россию начать настоящий мирный процесс в Украине», - сказа он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк в рамках визита в Брюссель на заседание Совета Ассоциации Украина - ЕС провел переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.