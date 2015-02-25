Парубий привез в Вашингтон список необходимого Украине вооружения

Об этом он рассказал во время прямого включения в украинской службе Голоса Америки. "Часть вооружения - это нелетальное вооружение. Например, радары и беспилотники, радиосвязь и средства подавления радиосвязи противника. Что касается летального оружия - то это, преимущественно, противотанковые ракетные комплексы, в том числе и Jevelin", - рассказал Андрей Парубий.

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По его словам, весь список больше, но в целом это небольшой перечень. Его уже получил президент США Барак Обама, но миссия представителя Верховной Рады еще и в том, чтобы представить документ и другим должностным лицам, которые "имеют непосредственное отношение к принятию решения".

"Слово США будет решающим. После США многие лидеры европейских стран, Канады, я уверен в этом, поддержат эту инициативу и более активно начнут помогать Украине", - добавил вице-спикер.