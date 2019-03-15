Порошенко оговорился: поблагодарил украинцев "за защиту врага" (видео)

15 марта президент Украины Петр Порошенко находится с визитом на Закарпатье.

Президент Петр Порошенко в ходе визита в Закарпатскую область поблагодарил всех причастных "за защиту врага".

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Такое заявление глава государства сделал во время мероприятий в честь 80-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на территории Мемориального комплекса "Красное Поле" в Хусте.

Соответствующее видео опубликовано на странице Петра Порошенко в Facebook. "И я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину", - заявил Порошенко, допустив оговорку.

Как сообщал УНИАН, в Виноградове на Закарпатье, в ямы на дорогах "высадили" цветы виолы в горшках. Так местные жители украсили въезды в город в честь визита президента Петра Порошенко.