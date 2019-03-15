К приезду Порошенко на Закарпатье в ямы на дорогах "высадили" цветы (фото)

Местное издание отмечает, что из четырех главных дорог в Виноградове три находятся в аварийном состоянии.

В Виноградове на Закарпатье, в ямы на дорогах "высадили" цветы виолы в горшках.

Так местные жители украсили въезды в город в честь визита президента Петра Порошенко на Закарпатье, сообщает "Голос Карпат".

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"Вдоль маршрута гаранта на Закарпатье спешно латают ямы, чистят от мусора обочины, вычесывают мосты - все в лучших традициях прошлого века. В Виноградове решили присоединиться к всеобластному "марафету" более креативно, "по-новому" - говорится в описании акции.

По словам очевидцев, автомобилисты не были против и даже помогали процессу "озеленения" дорожных ям. Легковые машины, автобусы и грузовики пытались объезжать цветы, чтобы они дольше простояли. На акцию собрали 100 цветков виол.

Местное издание отмечает, что из четырех главных дорог в городе три находятся в аварийном состоянии.

Как сообщал УНИАН, во время визита президента в Чернигов охранники Порошенко вырвали у журналиста плакат с вопросом к президенту.