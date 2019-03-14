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У РФ есть планы по дестабилизации ситуации в разных странах мира – встреча разведок Украины и США

11:33, 14 марта 2019
Политика
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Россия намерена дестабилизировать ситуацию в разных странах мира / фото УНИАН

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба и директор разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли обсудили доказательства дальнейших намерений России дестабилизировать ситуацию в Украине, странах Европы и других регионах мира.

Как сообщает пресс-служба ГУР Минобороны, встреча разведчиков состоялась в Вашингтоне в рамках официального визита Бурбы в США.

Бурба также встретился с руководством Центрального разведывательного управления и высокопоставленными должностными лицами разведывательного сообщества Соединенных Штатов Америки.

«В ходе встречи начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины обсудил с американскими коллегами неопровержимые доказательства дальнейших намерений РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, странах Европы и других регионах мира», - говорится в сообщении.

Кроме того, Бурба акцентировал внимание на агрессивных и провокационных действиях России на оккупированных территориях Украины и в Азово-Черноморском регионе.

По результатам визита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении способностей ГУР Минобороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ.

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Теги: #США#Украина#разведка