Договоренности между Порошенко и Константинополем: опубликован текст соглашения Украины и Вселенского патриарха

Соглашение подписали в ноябре прошло года.

Вселенский патриарх обязан способствовать становлению Автокефальной поместной Православной церкви в Украине, говорится в Соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархом.

Соглашение состоит из шести статей.

В них говорится о намерениях сторон сотрудничать в создании и развитии единой поместной Православной церкви в Украине с центром в Киеве. В частности, Украина должна обеспечить работу представительства Вселенского патриархата, передать ему здания и помещения. Документ заключили в двух экземплярах: на украинском и английском языках.

В свою очередь, Вселенский патриархат через свое представительство должно способствовать становлению ПЦУ, работать с ее руководителями, представителями, а также налаживать контакты с другими автокефальными церквями.

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Соглашение действует пока стороны не прекратили его по обоюдному согласию. Действие документа может быть прекращено по предварительному письменному согласованию.

"В случае прекращения действия настоящего соглашения меры, которые были начаты на ее основании и не реализованы в течение срока действия соглашения, будут продолжаться и совершаться согласно условиям, которые были ранее согласованы сторонами, за исключением случаев, когда реализовать такие меры невозможно", - говорится в документе.

Напомним, 9 января нынешнего года в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии Украинской церкви.

До этого, 15 декабря провели Объединительный собор. Глава Православной церкви Украины заявил, что РПЦ прилагает максимум усилий, чтобы убедить мировое православие не признавать ПЦУ. В разных населенных пунктах начались переходы приходов из УПЦ МП к ПЦУ.