САП приостановила досудебное следствие по хищениям в Ощадбанке - СМИ

САП приостановила следствие в производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка".

Досудебное следствие по поводу хищения денег в "Ощадбанке"приостановлено.

Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Отмечается, что САП приостановила следствие в производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" из-за выполнения международных правовых поручений.

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"Да, действительно. Приостановлено следствие в уголовном производстве по хищению 20 миллионов долларов кредита "Ощадбанка" аграрным холдингом "Креатив" из-за выполнения международных правовых поручений", - сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, 23 октября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".

По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг "Креатив", вступили в сговор с должностными лицами "Ощадбанка". Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.