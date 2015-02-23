Украине грозит дестабилизация других регионов, если минские соглашения не будут выполнены – МИД Румынии

Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в интервью RFI, передает «Европейская правда».

"С одной стороны, минские соглашения, являются шагом который мы восприняли с радостью, с другой стороны уже есть трудности в их осуществлении. В частности, не в полной мере применяется режим прекращения огня, что не позволяет провести очередной этап выведения тяжелых вооружений", - сказал он.

"Если это соглашение о прекращении огня и последующие шаги не будут выполнены, то сделки в Минске окажутся под вопросом", - отметил глава МИД Румынии.

"В таком случае дестабилизация может распространиться на другие области Украины, в том числе регионы, соседние к Румынии", - подчеркнул он.

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В то же время, по словам Ауреску, позиции в ЕС относительно возможного поставки оружия Украине в случае, если политический диалог не принесет результата, разделились.

"Существуют взгляды, что поставка оружия, независимо от стороны, лишь усугубляет конфликт. Другие говорят, что мы должны предоставить украинской стороне возможность защитить себя", - отметил он.

Относительно Румынии, то, как отметил глава МИД, у страны нет нужного Украине оружия.