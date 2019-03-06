В ЕС решили запустить "азовский пакет" санкций против России – Порошенко

Ограничительные меры будут введены из-за агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) принял новый «азовский пакет» санкций в отношении России.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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«Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый «азовский пакет» санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе», - заявил глава государства.

«Благодарен за поддержку моей инициативы и неизменную солидарность и единство с украинским народом в отпоре российскому агрессору. Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, возобновления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья. В ближайшее время планирую посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО», - подчеркнул Порошенко.

«Вместе мы сильнее и точно победим!» - подытожил президент.

В то же время, как сообщает польский корреспондент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter, послы ЕС согласились ввести санкции против 8 человек из России, ответственных за задержание и взятие под стражу 24 украинских моряков. Он добавил, что это решение официально будет оформлено на следующей неделе. Также на следующей неделе будут продлены на 6 месяцев санкции против 163 человек и 44 компаний за нарушение суверенитета Украины.