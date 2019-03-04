Преследование архиепископа Климента в оккупированном Крыму недопустимо - посольство США

Американские дипломаты призывают Россию уважать свободу вероисповедания и прекратить задержания невиновных украинцев в Крыму.

Посольство Соединенных Штатов Америки заявляет, что преследование архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в оккупированном Крыму недопустимо.

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Посольства США в Украине.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вчерашним задержанием архиепископа Климента в Крыму. И хотя его впоследствии освободили, такой тип преследования недопустим. Ожидаем, что Россия будет уважать свободу вероисповедания и прекратит задержания невиновных украинцев в Крыму. Крым - это Украина», - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 3 марта на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Климента. Российский адвокат Николай Полозов сообщил, что архиепископ Климент собирался ехать к политзаключенному украинцу Павлу Грибу, чтобы его исповедать и причастить.

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Сам архиепископ называл свое задержание попыткой оккупантов уничтожить Православнyю церковь Украины в Крыму. Позже его отпустили.

Справка УНИАН. Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ). Также с 22 января 2018 года он исполняет обязанности главы Херсонской епархии ПЦУ. Архиепископ Климент возглавляет Православную миссию помощи жертвам прав человека и лицам, лишенным свободы.