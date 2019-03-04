"Заказ из Москвы": адвокат рассказал о целях задержания оккупантами Климента в Крыму

Защитник отмечает, что расчет был "почти правильный": воскресенье, все отдыхают, никакой активности быть не должно было.

Адвокат Николай Полозов рассказал детали задержания архиепископа Климента в оккупированном Крыму и назвал главные цели, которые преследовала Москва.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Архиепископ Климент сегодня, 3 марта, собирался уехать на автобусе в Ростов-на-Дону, чтобы увидеться там с украинским политзаключенным Павлом Грибом, а также оказать ему духовную поддержку, исповедовать и причастить.

В 11:45 на российские силовики зашли в автобус, вывели оттуда архиепископа и провели осмотр его личных вещей. Там были подрясник, епитрахилями, поручи – все необходимое для религиозных действий.

Через пять минут появилось заявление от неизвестного "прихожанина", в котором архиепископа обвинили в краже всех этих вещей. "Сотрудников полиции не смутило то, что эти вещи принадлежат Клименту и он их взял из своей церкви", - отмечает Полозов.

Климента привезли в отдел полиции района "Центральный", где в течение почти 5 часов удерживали. Практически сразу к нему приехал адвокат Эмиль Курбединов, впоследствии – Полозов. Там Климент объяснил, что все эти предметы - его личное имущество, а обвинения в воровстве - абсурд.

"Поскольку никаких протоколов в отношении Климента не составляли и он не был задержан, мы с Эмилем предложили архиепископу покинуть отдел. В журнале записей Климент поставил отметку, что имеет претензии к сотрудникам полиции из-за ужержания его более 3 часов", - говорится в сообщении.

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Когда Климент вместе с адвокатами уже вышел, на улице их догнал заместитель начальника полиции и сообщил, что есть новое заявление – о брани архиепископа во время осмотра. Всех пригласили в следующий участок - "Киевский" - для составления протокола.

Там Климент с адвокатами два с половиной часа ждали заявителя, без которого протокол составить не могли. Архиепископа тем временем пытались пригласить на разговор без защитников. Когда же такое сомнительное предложение было отвергнуто, для сотрудников это явно стало неожиданностью – они "растерялись, замялись и были вынуждены уйти".

За полчаса до окончания срока в участок привели мужчину, который, по словам адвоката, напоминал "алкоголика и бездомного" одновременно. Именно он слышал, как архиепископ якобы нецензурно выражался.

Как отметил адвокат, все это время снаружи бушевал "информационный шторм". Украинские журналисты, общественные работники, должностные лица делали все, что было в их силах, чтобы помочь Клименту. "Российские власти явно не ожидали, что в воскресенье будет такая реакция извне, а к самому Клименту приедут адвокаты", - считает Полозов.

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Примерно тогда же Людмила Денисова сообщила Полозову, что по сообщению российского омбудсмена, относительно Климента российская власть не собирается составлять никаких протоколов. "Хотя за полчаса до того информация была явно противоположной", - отмечает Полозов.

И действительно, майор полиции, что пришла с бумагами в руках держала только бланк объяснения. Архиепископ Климент воспользовался правом не свидетельствовать против себя, о чем и была сделана соответствующая запись в бланке объяснения. В 21:06 все трое покинули отдел полиции "Киевский".

"Правозащитная и религиозная деятельность Архиепископа Климента, его поддержка украинских политзаключенных уже давно безумно раздражает российские власти в оккупированном Крыму", - отмечает Полозов.

По его мнению, заказ на архиепископа было оформлено из Москвы. Локальной задачей силовиков было не допустить встречи Климента с Павлом Грибом, глобальной – помешать его деятельности и запугать.

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Защитник отмечает, что расчет был "почти правильный": воскресенье, все отдыхают, никакой активности быть не должно.

"Но просчитались. Они не ожидали, что Эмиль Курбединов и я окажемся рядом, они не ожидали, что реакция украинской и мировой общественности будет настолько острой", - пояснил Полозов. "Поэтому были вынуждены обыгрывать, что называется, на ходу. Решение принималось в Москве. На этот раз Архиепископа Климента удалось отбить. Но, боюсь, в этот раз, увы, не последний", - подытоживается в сообщении.

Как зваявили ранее в МИД, задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента на оккупированном полуострове является планомерным наступлением на украинское православие. Украина обратится к ООН и другим международным организациям с вопросом ущемления прав и свобод верующих в оккупированном Крыму.