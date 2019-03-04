В феврале оккупационные "суды" в Крыму вынесли семь приговоров за отказ от службы в ВС РФ – правозащитники

За отказ от службы в рядах российской армии крымчанам может грозить до двух лет лишения свободы.

В феврале в оккупированном Крыму подконтрольные Кремлю суды вынесли семь новых приговоров за отказ служить в вооруженных силах Российской Федерации.

Об этом сообщает на своем сайте «Крымская правозащитная группа».

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«В феврале 2019 года «суды» в Крыму вынесли приговоры как минимум в рамках семи уголовных дел, возбужденных против жителей Крыма по ст. 328 Уголовного кодекса РФ (уклонение от прохождения военной службы). Всего с начала оккупации на сайтах «судов» Крыма опубликована информация о как минимум 52 уголовных делах, открытых в отношении крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по этой уголовной статье крымчанам может грозить штраф в размере до 200 тыс. российских рублей, либо принудительные работы сроком до 2-х лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2-х лет.

В 2018 году только подконтрольный Кремлю “Первомайский районный суд” вынес четыре приговора за “уклонение от призыва на военную службу в российской армии”. Все дела рассматривала “судья” Анна Климова. Как минимум, двоих жителей Первомайского района она оштрафовала.

Кроме того, в феврале в "суды" Крыма поступило еще два новых дела в отношении жителей полуострова по ст. 328 Уголовного кодекса РФ.

"Против жителя Первомайского района В. Кравченко открыто уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). Информация об этом размещена на официальном сайте “Первомайского районного суда” Крыма. 11 февраля 2019 года дело поступило в суд, его будет рассматривать судья Анна Климова. Дата судебного заседания еще не назначена", - сообщили правозащитники.

"Аналогичное уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ рассматривается в “Симферопольском районном суде” в отношении крымчанина Р. Нейтшаева. По информации на сайте “суда”, одно из заседаний состоялось 28 февраля. Дело рассматривает “судья” Длявер Берберов. Дата следующего заседания на сайте “суда” на данный момент не указана", - добавили в правозащитной организации.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2018 года «Крымская правозащитная группа» заявила, что за время оккупации Россией Крыма к российской армии призвано более 12 тысяч жителей полуострова.