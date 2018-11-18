С начала оккупации Крыма в армию России призвали 12 тысяч украинцев – правозащитники

В частности, 2,5 тыс. парней набрали во время осеннего российского призыва, который начался в октябре и продлится до конца этого года.

После аннексии Крыма в российскую армию призвали около 12 тыс. украинцев, которые проживают на оккупированном полуострове.

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«Оккупационные власти поощряют юных крымчан вступать в ряды российской армии. За четыре года войска России пополнили около 12 тысяч украинцев из Крыма, хотя это противоречит международному гуманитарному праву. В частности, две с половиной тысячи парней призываются во время осеннего российского призыва, который стартовал в октябре и продлится до конца 2018 года», – говорится в сообщении Крымской правозащитной группы.

Как сообщал УНИАН, Украина требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.