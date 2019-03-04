Все начнется с "низов": Епифаний объяснил, почему сейчас нет смысла говорить с Онуфрием или Кириллом

Глава ПЦУ считает, что Онуфрий - это человек, что на 100% преданный интересам российской церкви и российского государства, поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний не искал возможности для прямого диалога с главой бывшей УПЦ МП Онуфрием или с престоятелем РПЦ Кириллом, потому что считает подобные переговоры нереальными.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, искал ли он возможность поговорить с Онуфрием, глава ПЦУ ответил, что сейчас - нет. "Я считаю, что вести с ним переговоры, - нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно", - сказал он.

По словам предстоятеля ПЦУ, все начнется "с низов", поскольку народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть, и постепенно это заставит принимать решения и духовенство.

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"Если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решение и о переходе. Потому начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви - это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до Собора, но с их стороны не было никакого желания", - заявил митрополит Епифаний.

"Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы - автокефальная церковь, а они - структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью", - добавил он.

На вопрос, пытались ли представители ПЦУ вести диалог с патриархом Кириллом, митрополит Епифаний ответил, что с этим еще сложнее. "Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока", - сказал он.

По словам главы ПЦУ, он не хотел бы сейчас общаться с Кириллом, поскольку это человек, который благословляет происходящее на востоке Украины, где гибнут украинские воины. "А вообще я бы сказал, что он должен смириться с тем, что происходит в Украине. Это уже необратимый процесс. Хочет он того или нет, будет он противодействовать или нет, но мы добьемся успеха. Это вопрос только времени. И лучше было бы это сразу понять, осознать, попросить друг у друга прощения, найти понимание между Константинополем и ими, сесть за стол переговоров и иметь уже в Украине единую поместную церковь", - сказал предстоятель Православной церкви Украины.

По словам митрополита, тенденция к объединению с низов сейчас положительная, и главное, что все происходит мирно. "Сейчас даже там, где общины добровольно решают перейти, мы видим яростное сопротивление Московского патриархата, "молитвенные стояния", приезжают автобусы "титушек" и пытаются диктовать общине определенные условия. Так если мы начнем такое противостояние, то мы никогда не объединимся", - добавил он.

Как отметил митрополит Епифаний, ставить хронологические рамки для объединения не стоит, и хоть процесс может занять много времени, но все будет без кровопролития.

ли мы начнем такое противостояние, то мы никогда не объединимся", - добавил он.

Как подчеркнул митрополит Епифаний, ставить хронологические рамки для объединения не стоит, и, хотя процесс может занять много времени, но все будет без кровопролития.