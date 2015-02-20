Результаты реформ станут ощутимыми лишь через несколько лет - президент

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время выступления на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни.

"Реформы начинаются, набирают обороты, но следует понимать, что это кропотливая, тяжелая и хлопотная работа, результаты которой станут ощутимы лишь через несколько лет», - подчеркнул он.

В то же время, по словам Порошенко, «внедрять реформы приходится одной рукой, потому что другой должны отстреливаться от вражеского соседа. Он стремится не только уничтожить нас физически, но и истощить экономически. Россия осуществляет агрессию не для того, чтобы отрезать Донбасс, а чтобы обескровить всю нашу страну. Поэтому, чтобы построить успешную Украину, нам нужно как можно быстрее завершить войну, из-за которой мы теряем темпы преобразований».

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Вместе с тем Порошенко выразил уверенность, что "мы проведем реформы, построим Вооруженные силы и защитим государственность".

"Как бы ни было сложно, какие бы еще испытания ни выпали на нашу долю, я сделаю все, чтобы огромные жертвы, которые за последний год понес наш народ, не дай Бог, не оказались напрасными. В этом вам клянусь", - подчеркнул глава государства.