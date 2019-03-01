Представитель Порошенко пытался прорваться на прямой эфир "1+1"

Телеканал 1+1 расценивает действия народного депутата как попытку давления и манипуляций.

Председатель фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов пытался попасть на прямой эфир общественно-политического ток-шоу «Право на владу» канала 1+1, несмотря на то, что его участие не было подтверждено редакцией.

Как говорится в сообщении ток-шоу на странице в Facebook, согласно концепции программы, этот эфир является кандидатским, то есть к участию приглашены именно кандидаты на пост президента, а также эксперты в отрасли.

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«Об этом господина Герасимова проинформировали заранее. Несмотря на это, нардеп приехал в студию и попытался попасть на эфир. Примечательно, что до его прибытия возле съемочной площадки ток-шоу появилась съемочная группа Прямого канала. Во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук предостерегала зрителей от манипуляций, а политиков – от повторения ошибок предшественников», – говорится в сообщении.

На сегодняшний эфир общественно-политического ток-шоу «Право на власть» от 28 февраля были приглашены исключительно кандидаты в президенты Украины, а также эксперты в заявленной теме. На эфир был приглашен, в частности, президент Петр Порошенко, впрочем редакция получила от его партии предложение – позвать вместо действующего президента в эфир главу фракции БПП – Артура Герасимова. Якобы президент лично дал ему поручение представлять в эфире канала «1+1» свою позицию.

Телеканал «1+1» удивлен тем, что президента должен кто-то представлять.

«Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен участвовать именно Артур Герасимов, просим сообщить нам об этом. В таком случае будем рады видеть его в студии ток-шоу», - отметили на канале.