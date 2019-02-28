Ответ "1+1 медиа" на заявление БПП о журналистских стандартах на канале "1+1"

В "1+1 медиа" обеспокоены попытками президента и его партии повлиять на редакционную политику канала.

На сегодняшний эфир общественно-политического ток-шоу «Право на власть» от 28 февраля мы приглашаем исключительно кандидатов в президенты Украины, а также экспертов в заявленной теме. Диалог по приглашению Петра Порошенко в эфир программы между его командой и редакцией программы продолжается уже несколько недель, впрочем недавно мы получили от его партии предложение – позвать вместо действующего президента в эфир главу фракции БПП – Артура Герасимова. Вроде бы президент лично дал ему поручение представлять в эфире канала «1+1» свою позицию.

Мы поражены тем, что президента должен кто-то представлять. Еще раз подчеркиваем, на эфир «Право на власть» приглашены именно кандидаты в президенты. Если Петр Порошенко считает, что и на выборах 31 марта вместо него должен участвовать именно Артур Герасимов, просим сообщить нам об этом. В таком случае будем рады видеть его в студии ток-шоу.

Производят неприятное впечатление попытки президента и его партии повлиять на редакционную политику канала. Нам бы не хотелось расценивать как одну из них сегодняшний «митинг» у главного офиса «1 + 1 медиа» с проплаченными участниками, «заказчиком» которого активисты назвали действующего президента Петра Порошенко.