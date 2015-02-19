Ефремова привезли в Печерский суд

Как передает корреспондент УНИАН, Ефремов отметил, что и сегодня будет настаивать на открытом судебном заседании. Также он заявил, что нет никаких оснований, чтобы выражать к нему какие-то претензии. “А если убрать политическую сторону вопроса, то моя судьба зависит от руководства государства”, - сказал он.

Также Ефремов заявил, что его пытаются судить за высказывания, сделанные им в период, когда он был народным депутатом. Он считает, что преследование за высказывания народного депутата - это «угроза парламентаризму»: “Мне скрывать нечего. Если кому есть что скрывать, то пусть проводят закрытое заседание. Если народного депутата привлекают к ответственности за его слова во время его работы в сессионном зале, тогда у нас не будет парламентаризма. Мы должны открыто об этом сказать”.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога.

18 февраля Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнационального конфликта.

Также 18 февраля Генеральная прокуратура Украины заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремовув закрытом режиме, поскольку материалы могут содержать тайну следствия».