К многим судьям Конституционного суда есть вопросы по поводу их незаконного обогащения - нардеп

Глава Комитета ВР по иностранным делам убеждена, что решение КСУ об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, очевидно, продиктовано давлением разных фракций.

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявляет, что к некоторым судьям Конституционного суда Украины есть вопрос об их возможном незаконном обогащении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, комментируя решение КСУ об отмене соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины.

"К многим членам Конституционного суда есть также вопросы по их незаконному обогащению или о том, что их уровень жизни не соответствует доходам - их личным и членов их семей", - заявила она.

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По мнению Гопко, такое решение КСУ, очевидно, "продиктовано давлением разных парламентских фракций".

"Я хочу напомнить, кто обращался в Конституционный суд - это представители большинства парламента, отдельные депутаты, те, кто больше всего переживают, что они не смогут доказать, как они заработали свои денежые средства, и потом будут сидеть за решеткой, если будут действительно нормальные, честные, профессиональные люди в правоохранительной системе", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. По словам источника в КСУ, "действительно, Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, поскольку суд считает, что она противоречит презумпции невиновности". Как сказал представитель суда, КСУ исходил из следующего: эта статья обязывает лицо доказывать то, что ее состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица является функцией государства.