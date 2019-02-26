Волкер назвал ключевое условие введения миротворцев на Донбасс

Спецпредставитель США подчеркнул, что Россия должна выполнить Минские соглашения.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс возможно только после вывода российских сил с оккупированной части региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Волкер заявил, что Минские соглашения имеют чрезвычайно важное значение.

"Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль", - заявил Волкер.

Читайте такжеДень сопротивления российской оккупации: пятая годовщина митинга крымских татар против действий РФ в Крыму

"В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.

"Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это", - заявил Волкер.

В то же время он сказал, что один из способов для воплощения Минских соглашений является начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить российские силы и создать безопасный контроль над Донбассом.

"Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения", - подчеркнул Волкер.