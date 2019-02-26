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Волкер назвал ключевое условие введения миротворцев на Донбасс

22:45, 26 февраля 2019
Политика
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Голубые каски миротворцев ООН, иллюстрация / REUTERS

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс возможно только после вывода российских сил с оккупированной части региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Волкер заявил, что Минские соглашения имеют чрезвычайно важное значение.

"Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль", - заявил Волкер.

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"В них говорится, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул Волкер.

"Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это", - заявил Волкер.

В то же время он сказал, что один из способов для воплощения Минских соглашений является начало миротворческой миссии под эгидой ООН, которая должна заменить российские силы и создать безопасный контроль над Донбассом.

"Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения", - подчеркнул Волкер.

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Теги: #Донбасс#миротворцы