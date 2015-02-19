Süddeutsche Zeitung: какие варианты есть сейчас у Киева

В статье Пауля Мунцингера и Мартина Анетцбергера под названием «Какие варианты есть сейчас у Киева», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, говорится о том, что по иронии судьбы, именно Россия внесла резолюцию по Украине в ООН, которую во вторник вечером Совет Безопасности принял единогласно. Она призывает стороны конфликта прекратить боевые действия и выполнить Минское соглашение. Эта резолюция имеет мало общего с нынешней ситуацией. Россия поддерживает сепаратистов, которые продолжали свои атаки на Дебальцево и, таким образом, нарушили режим прекращения огня. В этой напряженной ситуации военные эксперты во вторник опубликовали еще одно расследование, которое должно доказать прямую причастность России к боевым действиям.

Действительно ли Минское соглашение Минск потерпело крах, как считают многие наблюдатели? Или его еще можно спасти? Многое зависит от реакции президента Украины Петра Порошенко. Три возможных сценария:

Сценарий 1: Минское соглашение вступает в силу после потери Дебальцево

Согласно второму Минскому соглашению, с 15 февраля должен действовать режим прекращения огня, а во вторник украинская армия и пророссийские сепаратисты должны были начать отвод тяжелого вооружения из Восточной Украины. Ни того, ни другого не произошло, сепаратисты продолжили атаки на стратегически важный город Дебальцево и взяли его. Город является важным железнодорожным узлом и связывает контролируемые сепаратистами Луганскую и Донецкую области.

С самого начала всем участникам мирных переговоров в Минске было ясно, что сепаратисты, если и согласятся на перемирие, то только после завоевания Дебальцево. На это намекнул и президент России Владимир Путин во вторник во время своего визита в Венгрию, когда он сказал, что бои за город были с самого начала предсказуемы и «понятны». Кроме того, Путин призвал украинское правительство сдаться и вывести свои войска. Он надеется, что повстанцы позволят это, сказал он. Действительно, украинские солдаты покидают город.

Если сепаратисты будут готовы, так сказать, с опозданием выполнить шесть пунктов для реализации перемирия, то все зависит от реакции Петра Порошенко. Если украинский глава государства смирится с потерей Дебальцево, то после более чем шаткого начала, второе Минское соглашение все еще может иметь успех. Конечно, Порошенко очень трудно уступить в этом вопросе. Наступление на Дебальцево он назвал «циничной атакой» на прекращение огня. До сих пор он угрожал объявить военное положение в случае завоевания города (см. Сценарий 3).

Сценарий 2: Конфликт продолжает кипеть, Минск-2 остается призраком

Боевые действия в восточной Украине продолжаются. Сепаратисты пытаются расширить сферу своего влияния, украинская армия сдерживает их. Порошенко не ввел военное положение, Соединенные Штаты (пока) отказываются от поставок оружия Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд пытаются найти дипломатические решения. Может быть, дальше будут Минск-3, Минск-4 и Минск-5. Демаркационные линии смещены, перемирие признано. Минск-2 умер, но надежда на разрешение конфликта еще есть.

Владимир Путин всегда поддерживает конфликты в активном состоянии - как, например, в Южной Осетии. Вполне возможно, что президент России хочет оставить Украину в неопределенности, в состоянии бесконечной войны и мучительной надежды на мир от встречи до встречи. Но нетерпение в США растет - а значит, и вероятность того, что они примут решение о поставках вооружения Украине. Президент США Барак Обама надеется на дипломатическое решение, но уже не так решителен, как несколько недель назад. Его заместитель Джо Байден заявил во вторник, что Россия заплатит «очень высокую цену», если будет и дальше игнорировать Минское соглашение.

В то же время растет давление на политиков, которые, как Обама или Меркель, выступают только за дипломатическое решение. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм во вторник обвинили канцлера в «непростительной мягкости» в отношении России. В сообщении говорится: «Канцлер Германии и президент Франции при поддержке президента США впервые за семь десятилетий узаконили разделение суверенного государства в Европе». Чем дольше тлеет конфликт в Украине, тем громче будут звучать эти голоса - в США и, возможно, в Европе. Сценарий, при котором, несмотря на провал Минска-2, может быть остановлена спираль эскалации, сложно себе представить.

Сценарий 3: Порошенко вводит военное положение

Перемирие не удалось. В этом случае, Президент Порошенко пригрозил расширить зону боевых действий – сейчас они называются «антитеррористическая операция» - и ввести военное положение. Но что это означает на самом деле?

Пророссийские сепаратисты превосходят украинскую армию, это было хорошо видно в битве за Дебальцево. По мнению экспертов, введение военного положения ничего не изменит. «Мобилизация уже достигла своего предела», говорит Маргарет Кляйн из Фонда науки и политики.

Андреас Умланд, эксперт по Восточной Европе из Католического университета Айхштетт-Ингольштадт, не верит, что сила украинской армии значительно увеличится после такого шага. Угрозу Порошенко он считает внутриполитической мобилизацией».

В связи с этим возникает вопрос, кому же тогда направлены заявления президента Порошенко о введении военного положения. Эксперт по Украине Петра Штыков из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене говорит: «Я не думаю, что угроза военного положения является сигналом для России. Это сигнал своему народу, с помощью которого Порошенко хочет показать, что он еще способен действовать. И это сигнал для ЕС: Нам нужно больше поддержки».

Но россиянам введение военного положения может даже сыграть на руку. «У российской стороны, по их мнению, тогда будут основания для использования специальных сил и поставок оружия», говорит Маргарет Кляйн. Но в большой военной операции Москва не заинтересована. Стране тогда придется отправлять на войну военнообязанных, что в России было бы очень непопулярно - особенно, когда речь идет о «славянском братском народе».

Неясно, решиться ли Запад все-таки поставлять оружие Украине, если ситуация не изменится.

В среду Меркель, Олланд, Путин и Порошенко хотели снова поговорить о ситуации в Украине, сообщает Париж. Им многое нужно обсудить.