Проводить местные выборы на свободных территориях Донбасса сегодня нельзя - эксперты

Проводить местные выборы на свободных территориях Луганской и Донецкой областей сегодня нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили директор Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина и профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань.

"Я не спешил бы с проведением местных выборов. В условиях, когда разрушена инфраструктура, когда нужно задействовать другие методы управления, когда не до демократии, когда там продолжают работать деньги, которые остались у бонз Партии регионов", - отметил Гарань.

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В свою очередь, Бекешкина отметила: "Например, по Славянску и Краматорску нужно честно сказать, что центральную власть там не жалуют. 70% уверены, что именно она виновата в том, что там происходит. С другой стороны, они также не признают власть ДНР. Считают, что выборы были незаконными. Также плохо относятся к местной власти, которая там сейчас есть. Возникает вопрос - кто сейчас там представляет власть? К тому же в этих городах на парламентских выборах лидерами стал Оппозиционный блок, который набрал по 30%, хотя на выборы пришли лишь 30% избирателей. То есть лидирующая политическая сила представляет всего 10% население. Если будут местные выборы, то кто на них сможет победить?".

Бекешкина убеждена, что в случае проведения этих выборов в ближайшее время, на них придет еще меньше людей, чем на парламентские: "Тогда вполне возможно, что победит тот, кто просто купит этих избирателей едой, деньгами и прочим".