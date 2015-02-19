Кабмин расширил перечень населенных пунктов прифронтовой зоны

Кабинет министров Украины расширил перечень населенных пунктов прифронтовой зоны, жители которых имеют право переселиться в другие районы и получить при этом статус временно переселенных лиц с соответствующей материальной компенсацией от государства, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Кабинет министров расширил список населенных пунктов, переселенцы из которых имеют право на получение статуса и материальной помощи, - сообщил министр. – Таким образом, общий перечень населенных пунктов соответствует реальной ситуации в зоне проведения антитеррористической операции».

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Такое решение, по словам Розенко, даст возможность людям стать на учет в местных органах власти по месту временного проживания и вовремя получить социальные выплаты.

Министр также сообщил, что в перечень вошли города Авдеевка, Дебальцево (включая Светлодарск и поселок Мироновский), Дзержинск Донецкой области, поселки Сартана Талаковка и Ломакино Ильичевского района Мариуполя.

Кроме того, в Донецкой области в перечень попали поселки Булавинское, Веселое, Александровское, Ольховатка, Прибрежное, Мироновка (все – Артемовского района Донецкой области), Андреевка, Бахчовик, Бердянское, Водяное, Виноградное, Гранитное, Доля, Дружное, Запорожское, Заиченко, Камянка, Калиновка, Коминтерновое, Лебединское, Любовка, Малиновое, Маловодное, Молодежное, Мирное, Новогригорьевка, Новониколаевка, Новоселовка, Новоселовка Вторая, Еленовка, Обильное, Орловское, Павлополь, Пионерское, Петровское, Первомайское, Пищеквик, Сопино, Старомарьевка, Старогнатовка, Степановка, Федоровка, Червоное, Чамарлик, Черненко, Широкино (все – Волновахского района Донецкой области).

В Марьинском районе Донецкой области в прифронтовую зону попали поселки Березовое, Красногоровка, Кременец, Луганское, Марьинка, Александровка, Старомихайловка, Сигнальное, Славное, Степное, Тарамчук.

В Тельмановском районе Донецкой области в прифронтовую зону попали поселки Богдановка, Вершиновка, Воля, Греково-Александровка, Григорьевка, Дерсовое, Запорожец, Зелений Гай, Зерновое, Зори, Ивановка, Калинино, Капланы, Коньковое, Котляревское, Красный Октябрь, Кузнецово-Михайловка, Луковое, Николаевка, Михайловка, Мичурино, Новая Марьевка, Новоалександровка, Октябрское, Первомайское, Петровское, Советскаое, Розивка, Садки, Самсонове, Свободное, Таврическое, Тельманово, Терневка, Черевковское, Чумак, Шевченко.

В Ясиноватском районе в прифронтовую зону попали поселки Верхнеторецкое, Красный Партизан, Минеральное, Опытное, Орловка, Пески, Спартак, Тоненькое, Яковлевка.

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Ранее Кабинет министров Украины ввел пограничный режим с территориями, граничащими с зоной проведение антитеррористической операции и оккупированным Россией Крымом. В Донецкой области к этим городам и районам были отнесены города Донецк, Авдеевка, Артемовск, Угледар, Горловка, Дзержинск, Дебальцево, Докучаевск, Селидово, а также Артемовский, Волновахский, Володарский, Константиновский, Красноармейский, Марьинский и Ясиноватский районы.

В Луганской области - Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Старобельский районы.

В Харьковской области - Богодуховский район. В Херсонской области - Новотроицкий и Чаплинский районы.