Жители прифронтовой зоны на Донбассе голодают - волонтер

В первую очередь, под ударом гуманитарной катастрофы оказались старики, сообщает волонтер Майя Михайлюк в своем блоге на Украинской правде.

"Вчера я вернулась из первой поездки в Марьинку, куда отвозили продуктовые наборы людям, живущим в прифронтовой зоне. Это поездка заставила меня задуматься, сдадим ли мы как общество этот экзамен на человечность", - написала она.

По словам волонтера, в Марьинке голодают не только старики - почти ни у кого нет работы, не за что купить продукты.

"Много семей с детьми. В городе полно разбомбленных домов, повреждена газовая система. В домах нет тепла, есть проблемы с водой и электричеством. До объявления режима тишины люди неделями жили в подвалах, прячась от бомбежек", - пишет она.

Читайте такжеБолее половины жителей оккупированных районов Донбасса не могут купить лекарства - опросВолонтеры и военнослужащие раздавали старикам "по спискам, которые раздобыли местные активисты" наборы самых элементарных продуктов: по пачке риса, гречки, макарон, сахара, литр подсолнечного масла и две консервы.

По словам Михайлюк, в Марьинке продолжают транслировать российские каналы, рассказывающие об "украинских карателях". Местные жители, которым "каратели" привозят еду, запутались и не знают, кому верить, и кто с кем воюет.

"Мы встречали там стариков, чьи дети живут в других городах, но не приезжают к ним, потому что боятся. А старики – не говорят правду о том, положении, в котором оказались. Если у вас есть родные в Марьинке, забирайте их. Они не приедут к вам сами, они очень слабы, они разуверились во всем. Если есть где-то "дно", то вот оно сейчас там", - написала Михайлюк.