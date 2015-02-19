СНБО позволил иностранным военным участвовать в учениях в Украине



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания СНБО.

Секретарь СНБО рассказал о принятии решения относительно плана проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории нашего государства, а также участие украинской армии в учениях за пределами Украины в 2015 году. "И допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях", - отметил Турчинов.

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В этой связи он разъяснил, что к этому решению прилагается план реализации этих учений. "Это многонациональные подразделения, которые будут представлять разные страны, безусловно, это в первую очередь страны, которые входят в блок НАТО. Это страны, наши стратегические партнеры и вместе с их Вооруженными силами, Вооруженными силами Украины, нашими военными формированиями - будут отработаны новые формы ведения современных боевых действий", - отметил Турчинов.

Также по его словам, речь идет о взаимодействии при отражении любой агрессии.