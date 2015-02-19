ЕС должен ужесточить санкции против РФ - Елисеев

Такое мнение высказал в то время как представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в интервью немецкому изданию Die Welt, пишет Европейская правда.

"Санкции - это единственный путь для того, чтобы усадить Россию за стол переговоров и обсудить мирное решение конфликта", - отметил он.

"Санкции не предназначены для того, чтобы наказать Россию, а для того, чтобы заставить российского агрессора изменить свое поведение", - добавил представитель Украины при ЕС.

Кроме жестких санкций, ЕС, по словам Елисеева, может помочь Украине поставками оборонительного вооружения.

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"Нам срочно нужна военная поддержка со стороны международного сообщества, особенно стран Европейского Союза", - отметил он.

"Мы ожидаем, что международное сообщество обеспечит поставки летального и нелетального военного вооружения для Украины", - подчеркнул Елисеев.

"С современным оружием Украина смогла бы противостоять российской агрессии лучше", - убежден дипломат.

Елисеев отметил, что он разочарован поведением России в последние несколько дней.

"Несмотря на минские договоренности, у нас нет оснований доверять словам россиян", - подчеркнул представитель Украины при ЕС.

"К сожалению, развитие событий от прошлого четверга показало, что наши опасения относительно надежности России были обоснованными", - отметил он.

Ранее Елисеев заявил, что ЕС стоит подумать о военной операции на Донбассе.