Страницы Полторака в соцсетях оказались фальшивыми
19:16, 18 февраля 2015Политика
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У министра обороны Степана Полторака нет персонального сайта в социальных сетях.
Полторака нет в соцсетях / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«В социальных сетях, в частности в Twitter (фото) и Facebook появились персональные страницы министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака. Официально заявляем, что ни министр лично, ни пресс-служба не ведут подобные страницы. Информация, размещенная на данных ресурсах, не является официальной позицией министра», - отметили в пресс-службе Минобороны.
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В пресс-службе также обратились с просьбой к СМИ не ссылаться на данные ресурсы, а использовать информацию только из официальных источников.
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