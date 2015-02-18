Страницы Полторака в соцсетях оказались фальшивыми

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«В социальных сетях, в частности в Twitter (фото) и Facebook появились персональные страницы министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака. Официально заявляем, что ни министр лично, ни пресс-служба не ведут подобные страницы. Информация, размещенная на данных ресурсах, не является официальной позицией министра», - отметили в пресс-службе Минобороны.

Читайте такжеРоссийские военные на Донбассе и их техника полностью обезличены - Полторак

В пресс-службе также обратились с просьбой к СМИ не ссылаться на данные ресурсы, а использовать информацию только из официальных источников.