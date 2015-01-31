Полторак подтвердил, что у боевиков появились установки “Пион”
15:26, 31 января 2015Война
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Министр обороны Степан Полторак подтвердил, что в зону АТО русские завезли мощные артиллерийские установки «Пион».
Установка "Пион" / dokwar.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал на открытии выставки “Волонтерский воєнпром”.
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“Это действительно серьезное оружие. Но в нем нет ничего нового. Такое оружие стоит на вооружении и Украины”, - отметил Полторак.
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