В правительстве Венгрии назвали полуфашистским украинский закон об образовании

Венгрия обвиняет украинскую власть в пренебрежении правами национальных меньшинств.

В правительстве Венгрии назвали закон Украины об образовании полуфашистским.

Как говорится на сайте венгерского правительства, об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил министр Гергей Гуйяш, возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Отвечая на вопрос о выборах в Украине, Гуйяш заявил, что "в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств", и которое "приняло полуфашистский образовательный закон", и выразил надежду, что венгерским властям "удастся достучаться к новой администрации, поскольку они не имеет возможности контактировать с нынешней администрацией ".

Также Гуйяш отметил, что в Венгрии продолжают ожидать от украинской власти изменения этого закона.

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Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованном 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона «Об образовании».

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентских комитетов.

В марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Затем глава МИД Венгрии заявлял, что Будапешт предлагает Киеву заключить соглашение по защите национальных меньшинств. Указанное соглашение должно предусматривать разрешение на свободное использование родного языка нацменьшинами в религии, культуре, образовании и государственном управлении.

13 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что пути назад относительно принятого в 2017 году Верховной Радой закона об образовании нет, но необходимо продолжать консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Он подчеркнул, что цель закона об образовании не заключается в ассимиляции венгров, а в открытии шансов для самореализации венгерского меньшинства в Украине.