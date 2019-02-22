Председатель Полтавской ОГА прокомментировал сегодняшние обыски в облгосадминистрации

В ОГА считают, что цель обысков - расшатать Полтавщину накануне президентских выборов.

Председатель Полтавской ОГА Валерий Головко назвал сегодняшние обыски в областной государственной администрации политической провокацией со стороны оппонентов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

«Да, сегодня в администрации проводятся обыски. Но это лишь политические провокации со стороны наших оппонентов. Некоторые никак не могут принять, что нам полностью удалось исключить из нашей работы политический компонент. Это уже не первая попытка вновь начать в регионе какие-то междоусобицы. Но я предупреждаю, что все это - бесполезно. Расшатать Полтавщину и страну перед президентскими выборами не получится», - прокомментировал Головко.

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В свою очередь первый заместитель председателя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий отметил, что ОГА работает в штатном режиме, а он находится в своем рабочем кабинете.

«Понятно, что цель этих обысков - остановить функционирование области и посеять неурядицу. Но успехом эта попытка не увенчается», - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской областной государственной администрации (ОГА).

По данным НАБУ, следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.