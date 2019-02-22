Докажи или потеряй: стоит ли украинцам бояться британского  механизма изъятия имущества неясного происхождения

В прошлом году тревожной новостью для иностранцев, имеющих активы на территории Великобритании, стало введение в действие механизма конфискации имущества неясного происхождения. Речь идет о вступлении в действие изменений в Закон об уголовных финансах, согласно которым ряд правоохранительных органов «Туманного Альбиона» был наделен полномочиями на обращение в суд для выдачи запроса касательно имущества неясного происхождения (Unexplained Wealth Orders или UWO).

Применение указанных норм на практике не заставило себя долго ждать. В частности, уже осенью прошлого года первой «жертвой» законодательных изменений стала Замира Гаджиева – супруга бывшего председателя государственного Международного банка Азербайджана, которая в период c 2006 по 2016 год потратила в лондонском универмаге «Харродс» 16,3 млн фунтов стерлингов, а также имела в своем владении дом стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 10,5 млн фунтов стерлингов и частный реактивный самолет стоимостью 42 млн долларов США. На сегодняшний день британскими властями рассматривается вопрос об экстрадиции г-жи Гаджиевой в Азербайджан.

Этот случай заставил всерьез задуматься и других владельцев активов на территории Великобритании, не станут ли они следующими, происхождением имущества которых заинтересуются английские правоохранители.

Кто же подпадает под прицел UWO? Для получения запроса об имуществе неясного происхождения необходимо наличие таких критериев:

стоимость имущества должна быть равна или превышать 50 000 фунтов стерлингов;

имеются разумные основания подозревать, что известных источников законно полученных доходов владельца имущества недостаточно для его приобретения;

получатель UWO должен быть «политически значимым лицом» либо имеются разумные основания подозревать, что получатель UWO или лицо, связанное с ним (это касается и родственных связей), совершает или совершило тяжкое преступление на территории Великобритании или за ее пределами.

К категории «политически значимые лица» относятся те, кто наделен государством (не входящим в Европейскую Экономическую Зону) или международной организацией значительными публичными полномочиями.

Выдача UWO является исключительной компетенцией судебных органов Великобритании. В то же время, полномочия по инициации перед судом вопроса о выдаче запроса об имуществе неясного происхождения принадлежат сразу нескольким правоохранительным органам, в частности, Национальному агентству по борьбе с преступностью, Королевской налогово-таможенной службе и Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах. Эти же органы, как правило, одновременно ставят перед судом вопрос о выдаче запрета на распоряжение имуществом, в отношении которого выдается запрос и/или просят ограничить право на совершение определенных действий с таким имуществом.

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Что касается процедуры, то рассмотрение ходатайств правоохранителей происходит в закрытом заседании без предварительного уведомления владельца (держателя) такого имущества, то есть, о вынесении UWO последние узнают уже по факту – при получении его копии.

Сам запрос, по своей сути, требует от получателя предоставить компетентному органу сведения о характере и доле участия в соответствующем имуществе, способе получения права собственности на него, а также иных сведений, указанных в UWO.

В случае, если получатель запроса об имуществе неясного происхождения не предоставит ответ правоохранителям, такое имущество считается собственностью, на которую может быть наложено взыскание в порядке гражданского производства (в таких процессах доказывать, что имущество приобретено на законных основаниях, необходимо получателю UWO). То есть правоохранители могут обратиться в суд с требованиями взыскания такого имущества (презюмируется, что оно получено преступным путем).

Кроме того, непредоставление ответа на запрос может быть основанием для возбуждения уголовного дела, в том числе и за неуважение к суду. Уголовная ответственность также грозит тем, кто в ответ на UWO предоставил ложные сведения. Санкции за такие преступления предусматривают ответственность в виде штрафов и тюремного заключения.

В ближайшем будущем можно ожидать, что применение UWO станет очень распространенной практикой.

Таким образом, в распоряжении правоохранительных органов Великобритании теперь имеется новый эффективный инструмент для борьбы с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем. И в ближайшем будущем можно ожидать, что применение UWO станет очень распространенной практикой. Об этом, в частности, свидетельствует и тот факт, что ранее британским офисом антикоррупционной организации Transparency International на территории Великобритании было идентифицировано активы, подпадающие под признаки имущества неясного происхождения, общей стоимостью около 4,4 миллиардов фунтов стерлингов.

Иван Божко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»