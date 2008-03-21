Черновецкий объясняет связь между бензином и перевыборами в Киеве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвиняет правительство в повышении платы за проезд в столичных маршрутных такси.

Об этом говорится в комментарии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Он заявил, что повышение проезда в маршрутках искусственно создано политиками, чтобы дестабилизировать ситуацию в Киеве, а также недобросовестными частными перевозчиками, которые пошли у них на поводу.

«Мы обращались к частным перевозчикам с предложениями частичной компенсации их расходов в тем, чтобы тарифы на проезд оставались на прежнем уровне. Единственное, что для этого нужно, – обеспечение законных принципов для того, чтобы перевозчики получали эти компенсации из средств городского бюджета. С этим вопросом мы обращались и в Кабинет министров, и в Верховную Раду. Но никакого ответа не получили», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Неслучайное повышение цен на топливо совпало со временем принятия постановления о перевыборах в столице. Кабинет министров, по чьей вине бесконтрольно взлетели цены на бензин, теперь использует это для дестабилизации жизнедеятельности в Киеве», - заметил мэр столицы.

По его словам, правительство отвергает предложения киевской власти относительно разрешения вопроса с перевозчиками.

«Зато под видом защиты прав перевозчиков киевским городским БЮТом и Блоком Кличко проводятся забастовки и митинги. И никто из представителей этих блоков даже не задумывается об обычных киевлянах. Жажда власти любой ценой заменила им желание работать на пользу людям. В ситуации с повышением проезда в маршрутках политики залезли к карманам киевлян», – убежден мэр Киева.

Он отметил, что в маршрутках, которые принадлежат коммунальным предприятиям, плата за проезд не будет повышаться.

«В Киеве из 2000 маршруток только 400 принадлежат городу. И я заявляю, что ни в одном из коммунальных маршрутных такси цена на проезд подниматься не будет. А выходом из этой ситуации является полная замена устаревших маршруток на муниципальный транспорт европейского качества с высоким уровнем сервиса, кондиционерами и справедливыми тарифами», - сказал мэр.

«В этом году мы уже на 70% заменим опасные для общественного движения и для жизни пассажиров маршрутки на новый общественный транспорт. А уже в следующем году он будет полностью обновлен», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 12-13 частные перевозчики проводили забастовку, требуя от столичной власти повысить цены на проезд.

13 марта начальник Главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЯСТЫЙ после переговоров с перевозчиками сообщил, что городская власть позволила перевозчикам устанавливать любую цену на перевозку. В то же время, перевозчики заявляли о нежелании переходить на свободный тариф, поскольку будут вынуждены платить НДС, чего нет при фиксированном тарифе. Они требуют повысить тарифы до фиксированных ставок.

С 18 марта проезд на ряде маршрутов Киева подорожал. Как сообщил председатель Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков Виталий РЕВА, проезд подорожал из-за перехода автоперевозчиков на свободные тарифы.