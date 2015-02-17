Обстрелы Дебальцево грубо нарушают Минские договоренности - посол Великобритании в ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке после принятия Советом безопасности ООН резолюции по ситуации в Украине.

"В ОБСЕ сообщают, что прекращение огня в больших частях востока Украины придерживается, но напряженные бои происходят в Дебальцево. Идут уличные бои и тяжелые обстрелы приводят к десяткам раненых и убитых лиц. Идет грубое нарушение договоренностей о прекращении огня, что вызывает серьезное беспокойство и может подорвать Минские договоренности в целом", - подчеркнул Грант.

Читайте такжеПресс-центр АТО: ситуация в Дебальцево меняется почти каждый час. Сейчас идут ожесточенные бои

Британский дипломат отметил, что "военные действия в Дебальцево должны быть прекращены, а задержанные и взятые в плен солдаты должны стать объектом гуманного отношения".