Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Украине 20 февраля

Украина инициировала включение в повестку дня пункта 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Президент Украины Петр Порошенко возглавит украинскую делегацию во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

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Заседание запланировано на 20 февраля. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Отмечается, что Украина инициировала включение в повестку дня пункта 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Проведение дебатов на эту тему в 5-ю годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН этого вопроса", - говорится в сообщении.

Также Порошенко выступит с речью перед странами-членами ООН. Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.