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Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Украине 20 февраля

00:49, 20 февраля 2019
Политика
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REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко возглавит украинскую делегацию во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

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Заседание запланировано на 20 февраля. Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Отмечается, что Украина инициировала включение в повестку дня пункта 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Проведение дебатов на эту тему в 5-ю годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины станет первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН этого вопроса", - говорится в сообщении.

Также Порошенко выступит с речью перед странами-членами ООН. Начало заседания запланировано на 17:00 по киевскому времени.

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Теги: #Генассамблея ООН