Кернес не считает Россию агрессором

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

Кернес подтвердил, что его позиция не менялась с тех пор, как он давал интервью Ксении Собчак в Израиле в июне 2014 года.

"Такая же. Я не считаю, что Россия ведет агрессию по отношению к Украине. Потому что Украине был передан кредит, Украине газ сегодня поставляет Россия", - сказал мэр Харькова.

Читайте такжеГенпрокурор Шокин: Дело Кернеса будет доведено до конца, как бы там не было"Я говорю с точки зрения экономических и социально-политических аспектов. Я не говорю с точки зрения прибыли какой-то или еще чего-то. Поэтому я не могу называть Россию агрессором, я не участвую ни в каких переговорах, и не могу видеть те данные, которые, например, имеют сегодня правоохранительные органы. Это такой ответ для вас. Я считаю, что Россия - не агрессор ", - отметил он.

"Для меня факт - множество информационных сводок, которые есть сегодня. В них надо разобраться, где правда, а где ложь. Когда сегодня нагнетают ситуацию и говорят, что это сделала Россия или еще кто, тут надо четко разобраться. А этим занимаются кто? Правоохранительные органы. Поэтому они и формируют сегодня общественное мнение в этом вопросе ", - сказал Кернес.