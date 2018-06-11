Главная реформа: начало пути к честному правосудию

Словосочетание «независимое судопроизводство» в Украине все годы независимости можно было воспринимать как насмешку. Коррупция в судах всех уровней, недоступность для граждан реализации их конституционного права на честный суд, заангажированность служителей Фемиды, - все эти факторы можно назвать одной из причин, по которой украинцы вышли на Майдан. Но и после Революции Достоинства судебная система не претерпела существенных изменений.

Лишь после досрочных парламентских выборов, в ноябре 2014 года, пять фракций, сформировавших коалицию в Верховной Раде, задекларировали обязательное проведение судебной реформы и обозначили сроки ее проведения в коалиционном соглашении. Так, согласно тексту документа, уже во второй половине 2015 года, благодаря усовершенствованию конституционных положений и безотлагательных изменений в законодательство «для уменьшения политического влияния, обеспечения независимости судей и обеспечения надлежащего качества их профессиональной деятельности», система украинского правосудия должна быть приведена «в соответствие с европейскими стандартами». В частности, представители парламентской коалиции предположили, что отбор на судебные должности в судах всех уровней должен проходить лишь по конкурсу на основании объективных критериев, политические органы не должны принимать участие в решении вопросов карьеры судьи, а сами судьи и члены их семей обязаны декларировать свои расходы и доходы.

Впрочем, когда дело дошло не до деклараций «на бумаге», а до реальных законодательных инициатив, их справедливо можно назвать не стартом, а фальстартом реформы. Дело в том, что подготовка законодательной основы под обещания коалициантов не получила единого согласованного направления.

В результате, в январе 2015 года, для рассмотрения Верховной Радой свои варианты видения судебной реформы подготовил и президент, и группа депутатов из трех разных фракций. 13 января оба (№1656 и №1497) были приняты за основу. Оба законопроекта включали в себя как плюсы, так и минусы и, конечно, ни один из них рассматривать в качестве полноценной судебной реформы нельзя. Это, скорее, лишь первый шаг, некая переходная модель к полноценно новой системе.

Мнения экспертов, причастных к разработке этих документов, разделились. Одни посчитали, что принятие за основу сразу двух законопроектов осложнит подготовку финального документа. Другие – что принятые законопроекты не так противоречат один другому, как создают уникальную возможность разработать на их базе общий законопроект.

Впрочем, учитывая, что после принятия этих документов, депутаты ушли на зимние каникулы, возобновить работу над усовершенствованием отечественной Фемиды они смогли только в начале февраля. Да и то, с подачи президента. 2 февраля, во время заседания Национального совета реформ, Петр Порошенко намекнул, что обсуждение и согласование принятых 13 января законопроектов следует «немедленно завершить». «Мы не имеем права медлить с тем, что судебную ветвь власти нужно переформатировать», - сказал он.

И уже 4 февраля комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия образовал рабочую группу для наработки единого законопроекта относительно судебной реформы. Собственно, все, что было наработано, 12 февраля парламент принял без обсуждения текста законопроекта. Перед успешным голосованием (251 голос «за» при 226 необходимых) лишь было объявлено, что документ принимается в редакции, предложенной профильным комитетом Верховной Рады. Собственно, по словам главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича, данный закон вступит в силу лишь в части формирования Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета юстиции. Остальные положения закона вступят в силу «через месяц после его голосования». Такая отсрочка, по словам Князевича, нужна, дабы «во-первых, продолжить работу над законом, во-вторых, как мы это обещали, направить документ для экспертного заключения Венецианской комиссии».

Пока законодатели продолжают дорабатывать необходимые для проведения судебной реформы законопроекты, УНИАН попытался разобраться, что именно могло бы обеспечить эффективность украинской Фемиды. Конечно, идеальной судебной системы не существует, но образцы независимости, беспристрастности и справедливости судей в мировой практике имеются. Условно, для того, чтобы приблизить украинские реалии к этим определениям, можно выделить несколько ключевых факторов, в которых нуждается отечественная судебная система – строгий отбор (выборность) судей, повышение авторитета судебной системы путем внедрения суда присяжных, а также контроль за деятельностью служителей Фемиды и ответственность судей – например, через механизм так называемого Большого жюри.

Плюсы и минусы выборности судей

Установленный сегодня порядок назначения и увольнения судей не только не обеспечивает независимость судей, но и не соответствует международным стандартам. Причем, зачастую, лучшие судейские должности часто получают не «лучшие из лучших», а родственники, кумовья или друзья высокопоставленных чиновников и политиков. В результате, суды по своей сути являются зависимыми и даже вторичными государственными органами, функция которых нередко сводится к юридическому оформлению пожеланий высших госчиновников. «В этой связи крайне важно восстановление независимости судебной власти, в первую очередь, за счет обеспечения формирования судейского корпуса судов первой инстанции путем прямых выборов», - говорят юристы.

Более того, в идеале, высшие уровни судебной вертикали также должны формироваться путем демократического избрания. В частности, формирование составов судов апелляционной инстанции может происхо­дить из числа судей первой инстанции того или иного региона на областной конференции судей, а составы выс­ших судов — из числа судей апелля­ционных судов на общем съезде судей Украины. Однако второй стороной этого процесса должен стать механизм отзыва судей.

«Выборность судей считаю одним из необходимых инструментов для независимости и незаангажированости судей, - рассказал УНИАН управляющий партнер правовой группы «Доминион» Александр Пинчук. – Важно уменьшить влияние и зависимость исполнительной власти на деятельность судов».

Здесь следует отметить, что речь не идет о выборности судей населением. Такой подход, в принципе, практикуется только в двух странах мира – США (в некоторых штатах) и Швейцарии (в некоторых кантонах). В первом случае – это вековая традиция, и, из-за особенностей финансирования таких выборов партиями, бизнесменами и неправительственными организациями, выборы, зачастую, сводятся к договоренностям между лидерами политических партий – республиканцев и демократов. Во втором случае, из-за установившихся за десятилетия стабильной жизни благоприятных условий, а также из-за размеров страны, единственной проблемой избрания судей является, разве что, голосование за недостаточно подготовленных к этой должности людей.

К слову, в истории Украины тоже был период (во времена СССР), когда судьи избирались населением сроком на пять лет. Впрочем, отбор кандидатов фактически осуществлялся партийными органами ЦК КПСС. В 1989 году, после внесения изменений в Конституцию Украинской ССР, судей стали выбирать советы народных депутатов областного уровня и Верховная Рада (в зависимости от уровня суда). Впрочем, как показывает практика, ни это, ни назначение судей централизовано, что было прописано уже в Конституции 1996 года, не решило вопроса с независимостью и ангажированностью служителей Фемиды.

К сожалению, применять систему народного избрания судей в существующих в Украине реалиях может означать – множить коррупцию. Учитывая то, как в нашей стране в принципе проходят местные или парламентские выборы, избиратели, под влиянием своих симпатий к тем или иным политическим партиям (или продпайков от бизнесменов), вряд ли сумеют сформировать эффективный судейский аппарат. В этом случае профессиональные судьи станут «партийными» – а они должны быть аполитичными, считают правозащитники.

Предостерегает от таких шагов и Венецианская комиссия. Когда два года назад Конституционная ассамблея в своем проекте изменений в Основной закон предложила избирать мировых судей, в ВК не рекомендовали применять в Украине подобные новации на практике. В частности, эксперты Венецианской комиссии обращали внимание, что судьи будут вынуждены проводить избирательные кампании или это будут делать для них политические партии. Это, в свою очередь, ставит под угрозу объективность служителей Фемиды, поскольку связывает их чувством «признательности» по отношению к тем, кто поддерживал их избрание.

Таким образом, выборность судей (по американской модели) имеет как свои достоинства, так и недостатки. К первым можно отнести сравнительно короткие сроки назначениях выборных судей, что позволяет обновлять и улучшать состав судов, избирая на новые сроки более достойных, а также тот факт, что выборные судьи пользуются большим доверием населения. Ко вторым – то, что выборная система не всегда обеспечивает хороший состав судейского корпуса, поскольку избиратели, зачастую, имеют очень поверхностные знания о кандидатах и не могут оценить их профессионализм в полной мере, а также ставит судей в зависимость от спонсоров избирательных кампаний.

В этой связи, в случае внедрения выборности судей в Украине, можно было бы пойти по пути избрания судей профессиональным независимым органом на основе прозрачного конкурса. «К примеру, Советом юстиции, в состав которого должны входить авторитетные представители самого судейского корпуса (и таковых должно быть большинство), а также представители адвокатского органа самоуправления. Возможно, и представители органов государственной власти», - отмечает Александр Пинчук.

Причем конкурс следует проводить не только на основе квалификационного экзамена, но и по результатам деятельности судьи за весь период его работы.

«Кроме того, необходимо отменить пожизненное назначение на должность судей и разработать простой механизм снятия судей с должностей в случаях совершения ими правонарушений», - считает юрист.

Без политической воли не обойтись

Повысить доверие к судебной системе можно путем внедрения суда присяжных (модель из англосаксонской правовой системы, опять-таки, распространённая в Штатах). Впрочем, и эта идея имеет как сторонников, так и противников. «Я не являюсь сторонником внедрения в украинском процессе жюри присяжных. В первую очередь, по причине большой затратности таких новшеств и дальнейшего ее функционирования», - рассказал Александр Пинчук.

По его мнению, учитывая низкий уровень правовой культуры в Украине, такие нововведения не помогут судам быть независимыми и прозрачными, а скорее усложнит судебный процесс, увеличат срок рассмотрения дел и т.д.

В свою очередь юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Шемелин считает, что введение полноценного суда присяжных в уголовных делах – сегодня чуть ли не самый очевидный путь к повышению авторитета судебной системы. «Более того, сейчас для введения суда присяжных оптимальное время: он отлично вписывается в идею прямой демократии, которой вдохновлялся второй Майдан», - рассказал он УНИАН.

Эксперт отмечает, что, к сожалению, существующая процедура привлечения присяжных по УПК – три заседателя при двух судьях, и только в делах о пожизненном, - вряд ли приведет к большому эффекту.

Во-первых, в идеале присяжные должны принимать самостоятельное решение по ключевым вопросам сути дела. Понятно, что это не вопрос правовой квалификации деяния по УК, скорее вопросы вида «совершал ли подсудимый то, в чем его обвиняют», «виновен ли подсудимый», «существуют ли смягчающие вину обстоятельства» и т.п. Ответ на эти вопросы, однако, должен даваться самими присяжными, с минимальным влиянием судьи. Имея полномочия самостоятельно решить судьбу человека, присяжные с гораздо большим вниманием отнесутся к своим обязанностям на суде.

«В этом смысле присяжные заседатели, предусмотренные новым УПК – не самая удачная идея. Если двое судей, хорошо знающих друг друга и работающих в одном суде, договорятся между собой, им достаточно перетянуть на свою сторону хотя бы одного присяжного из трех, чтобы мнение остальных можно было не учитывать вовсе. Представьте себе хоккейный матч, где с одной стороны четыре профессионала, а с другой – шесть человек, которые на коньках стояли когда-то в детстве, а правила хоккея им быстро объяснили в раздевалке перед игрой. В результате, трудно ожидать, чтобы заседатели серьезно относились к своей роли. Недаром в сталинские времена заседателей называли «кивалами», - рассказывает Шемелин.

Во-вторых, присяжным не мешало бы передать побольше дел. Дела о пожизненном, конечно, очень важны, но их, к счастью, пока единицы. В этой связи, почти никакого влияния на все судопроизводство в целом они не оказывают, это доли процента всех приговоров в уголовных делах. «Если бы понизить границу дел для присяжных хотя бы до тяжких преступлений, была бы надежда, что присяжные действительно окажут заметное влияние на судебную практику», - считает эксперт.

В-третьих, присяжных нужно много, а выбирать их надо условно-случайным образом. В США федеральный суд может получать несколько сот новых кандидатов в присяжные еженедельно, или тысячу в месяц, причем кандидаты выбираются случайным путем по спискам граждан-избирателей. «В присяжные попадают совершенно случайные и необразованные люди, домохозяйки и профессиональные спортсмены, клерки и директора компаний, все социальные, возрастные и прочие группы. В Украине же в настоящий момент практика выбора кандидатов в присяжные крайне туманна, выбирают их по неведомым критериям местные советы, выбирают, как правило, всего пару десятков (иначе как утвердить всех на заседании совета?), выбирают сразу на 2 года, иначе местному совету только и пришлось бы заниматься выборами присяжных... В результате, бывают ситуации, когда в списке присяжных из 30 человек абсолютно случайно оказываются три родственника, прописанных в одной квартире, или только работники бюджетных учреждений, или случаются еще какие-то статистические аномалии», - объяснил Дмитрий Шемелин.

Понятно, что реализация всего этого, даже если под это будет создана законодательная база, потребует длительной и тяжелой организационной работы, сравнимой со всеукраинскими выборами. «Поэтому, скорее всего, без большой политической воли тут не обойтись. Иначе весь этот разговор о народном правосудии постигнет незавидная судьба: разговор есть, а правосудия нет», - резюмировал юрист.

Ответственность зависит от мотивации?

Немаловажным фактором для появления в Украине честного правосудия должна стать и ответственность судей. В мировой практике перечень наказаний для нерадивых носителей судейских мантий весьма широк – от временного отстранения от должности или перевода в другой суд, до внеочередного «экзамена» и оценки профессионального уровня судьи. В Украине же, до сегодняшнего дня, выбор был невелик – между выговором и увольнением. Причем увольнение за годы независимости Украины применялось довольно редко. «В Украине царит устойчивая практика безответственности судей: наказать человека из «системы» фактически не возможно. Этот стереотип в глазах общества необходимо сломать путем создания реального механизма привлечения судей к ответственности за неправосудные решения», - считает адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Pragnum Виталий Бобрынев.

В то же время, по словам Бобрынева, необходимо обеспечить баланс мотивации судей. «Престижность судейской карьеры и сложность профильного экзамена, наряду с высокой профессиональной и психологической нагрузкой, являются одними из главных факторов, сдерживающих развитие коррупции в украинских судах. Система построена так, чтобы ограничить доступ в нее людей, ищущих быстрые и легкие деньги. Поэтому, в целом, особенно если сравнивать с работой других госорганов (фискальная служба, прокуратура, милиция и т.п.), функционирование судов в Украине находится на достаточно высоком уровне. Общедоступный судебный реестр позволяет каждому убедиться в качестве судебных решений и не поддаваться паническим настроениям о тотальной судебной коррупции. Однако коррупция в судах воспринимается обществом всегда особенно остро в силу того, что сам суд, по своей идее, есть последнее пристанище для защиты прав и поиска справедливости. И если в суде правды нет, значит, ее вообще нет в государстве. В этой связи, наряду с престижем, судья должен получать надлежащее финансовое обеспечение. А до тех пор, пока зарплаты судей не вырастут, по крайней мере, в пять раз, коррупция на нижних уровнях не уменьшится», - уверен юрист.

По его мнению, без решения этих проблем, ни одна реформа не даст ощутимого эффекта.

Как бы там ни было, в принятом Верховной Радой 12 февраля законе, уже появились кое-какие более действенные меры относительно наказания судей. В частности, по словам эксперта общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Романа Куйбиды, в документе предусматривается, кроме выговора, суровый выговор, из-за которого значительно урезаются доплаты, возможность принудительно отправить судью «подучиться и сдать экзамен», перевод в другой суд и увольнение, как крайняя мера. «В целом, этот закон не имеет комплексного характера, поэтому ожидать реального результата в краткосрочной перспективе не стоит», - считает Куйбида.

Тем не менее, по его мнению, позитив документа состоит в том, что судьи будут проходить конкурс на все судейские должности. «Раньше был конкурс только на первое назначение. А дальше судьи продвигались по службе через протекции и коррупционные схемы. Теперь необходимо будет пройти конкурсный прозрачный и открытый отбор», - объяснил он и добавил, что проводить такие конкурсы, с привлечением СМИ и общественных организаций, будет Высшая квалификационная комиссия судей.

Что же касается увольнения и люстрации судей, судебная система не начнет очищаться до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Высшего совета юстиции. «На сегодняшний день, без представления этого органа, нельзя уволить ни одного судью. Думаю, что процедура формирования ВСЮ займет еще месяц-два, и тогда много судей будут уволены или уйдут «по собственному желанию», - уверен Куйбида.

Впрочем, эксперт признает, что решения об увольнении могут и, вероятно, будут опротестованы в отечественных судах и, скорее всего, даже в Европейском суде по правам человека. Но, в любом случае, по мнению Куйбиды, этот и другие законы, направленные на улучшение системы правосудия в Украине, принимать необходимо. «Нужно как можно быстрее начать процесс реформирования», - подчеркнул он.

Проблема в украинских реалиях с ответственностью судей еще и в том, что сами по себе служители Фемиды располагают неприкосновенностью (сравнимой с депутатской), и для расследования, например, подозрения в коррупции конкретного судьи – требуется обращение Генерального прокурора, которое должно быть одобрено Верховной Радой. Любопытно, что в мировой практике существует и более простой метод контроля качества работы судей – так называемое Большое жюри – которое по численному составу в полтора-два раза больше обычного суда присяжных, состоит из 16-18 заседателей, и куда делегируются опытные авторитетные юристы (действующие судьи из других регионов страны, судьи на пенсии, адвокаты, прокуроры и отставные прокуроры). Большое жюри собирается по запросу местной прокуратуры (региона, где трудится судья, подозреваемый в правонарушении), в условиях строгой конфиденциальности рассматривает имеющиеся у правоохранителей улики, и обладает властью приостановить неприкосновенность конкретного судьи и разрешить в отношении него уголовное расследование. После чего судью судят – как обычного обвиняемого.

Эксперты считают, что, в целом, функции, аналогичные функциям Большого жюри, в Украине мог бы выполнять Высший совет юстиции (ВСЮ), но с некоторыми оговорками. «Учитывая замечания органов Совета Европы, формирование ВСЮ в Украине вызывает вопросы, - отмечает эксперт Реанимационного Пакета Реформ, кандидат юридических наук Михаил Жернаков. – Наши европейские партнеры негативно относятся к тому, что в Высший совет юстиции люди попадают по должностям. Если бы все должности в ВСЮ распределялись на конкурсной основе, по прозрачной процедуре, а не по квотам, то тогда была бы гарантия, что рассмотрение дел будет политически незаангажированным».

«Вопрос не в названии органа, который занимался бы рассмотрением дисциплинарных или уголовных преступлений, совершенных судьей. Вопрос в честности и непредвзятости этого органа, прозрачности деятельности и принципиальности людей, которые этот орган формируют», - считает проректор Европейского университета, декан юридического факультета Андрей Бутенко.

Все нормы, приведенные выше, так или иначе должны быть отражены и отразятся в реформе, заверяют эксперты. По их словам, принятый парламентом закон – только первый шаг. Называть его полноценной реформой не следует, так как для внедрения большинства новаций, направленных на преобразование украинской Фемиды, необходимо вносить изменения в Конституцию страны. А это дело не быстрое.

…Идеального образца судебной системы не существует. Но есть образцы незаангажированности, беспристрастности и справедливости судей. Украине стоит к ним стремиться. Даже если отдельные звенья системы продолжат сопротивляться.

Татьяна Урбанская